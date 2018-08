Un grande palco in più debutta con il Gospel E poi Dance Show | Honky-Tonk | R' n' B

Carmen Ferreri / Da Amici al Wind Summer Festival 2018 : "Salire su questo palco è una grande emozione" : Carmen Ferreri , dopo il secondo posto ad Amici 17 arriva al Wind Summer Festival 2018 e svela: "Salire su questo palco per me è una grande emozione"(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:51:00 GMT)

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Diretta e scaletta seconda serata : Francesco Gabbani pronto per il grande palco : WIND MUSIC AWARDS 2018 , Diretta della seconda serata : scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:46:00 GMT)

“Faccia di me**a!”. grande Fratello choc : irruzione sul palco e parolacce in diretta. Barbara D’Urso va su tutte le furie ed è caos totale : Per il Grande Fratello è arrivato il momento della semifinale e tante sono state le sorprese nella Casa e in studio, dove Barbara D’Urso ha proclamato i finalisti della quindicesima edizione del reality show di Canale 5. Il primo è stato Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della deputata del Partito democratico è in finale già dallo scorso serale e questa settimana si è goduto il ‘vantaggio’ sugli altri. Gli altri ...