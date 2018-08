Un fisico clamoroso! Nancy Brilli | 54 anni | paparazzata in bikini | la foto super sexy

caffeinamagazine

: Nancy Brilli, la paparazzata sexy: fisico clamoroso a 54 anni, le foto a Ponza - thexeon : Nancy Brilli, la paparazzata sexy: fisico clamoroso a 54 anni, le foto a Ponza - Libero_official : Signore e signori, la paparazzata clamorosa: Nancy Brilli, a 54 anni, così. Tripudio sexy -

(Di sabato 4 agosto 2018), beccata! Estate 2018, tra le dive nostrane in vacanza anche la bella attrice, che abbiamo visto da poco a ‘Non disturbare’, il programma prodotto da Stand by Me e in onda in seconda serata su Raiuno che ha chiuso il ciclo di interviste realizzate in una stanza di un hotel proprio con la(e la conduttrice tv e radiofonica Andrea Delogu).si è raccontata alla Perego a 360 gradi. Ha parlato della sua vita e dell’amore, e anche qualche curiosità inedita sul suo passato. Il suo ricordo in assoluto più bello? Quello legato a una recita a teatro. Aveva 5e interpretava il ruolo di Cappuccetto rosso. Il ricordo più brutto, invece, risale al periodo dell’adolescenza, che lei definisce “una specie di incubo”. Oggi, dopo la fine della relazione, lunga 15, con il chirurgo Roy De Vita, è tornata single ma, ha detto sempre ...