OptiMagazine : Ufficiale l'uscita del nuovo album di @Madonna entro il 2018, 'un antidoto alla musica tutta uguale'

(Di sabato 4 agosto 2018) A tre anni di distanza da Rebel Heart, l'uscita deldiriporterà la Regina del Pop a confrontarsi col mercato e riempire le arene in tour. Nell'intervista che la cantante ha rilasciatorivista Vogue Italia per il numero di questo mese, che le dedica un ampio servizio fotografico e una copertina celebrativa per il suo sessantesimo compleanno del prossimo 16 agosto, diventail rilascio delil.Non c'è ancora una data definita né un titolo per il successore di Rebel Heart, ma il lavoro in studio è ormai ad uno stadio avanzato.aveva già accennato più voltepreparazione di un, annunciando novità in arrivo al Met Gala, ma ora anticipa qualche dettaglio in più sul progetto.La cantante ha chiarito che non intende lasciarsi sopraffare dalle tendenze attuali, piuttosto ha descritto il suolavoro come ...