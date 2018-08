Calciomercato Cagliari - Ufficiale l’acquisto di Bradaric : Il Cagliari ha acquistato a titolo definitivo dall’HNK Rijeka il centrocampista croato, classe 1992, Filip Bradaric . Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club rossoblù sino al 2023. Nato a Spalato, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk. Dopo una stagione in prestito all’NK Primorac Stobrec, nel 2013-14 è tornato alla base, totalizzando in due anni 48 presenze, con 3 gol e 5 assist. Nel 2015-16 il ...

Fiorentina - Ufficiale l’acquisto di Mirallas : il belga arriva dall’Everton in prestito con diritto di riscatto : Il club viola ha ufficializzato l’arrivo di Kevin Mirallas, il 30enne belga firmerà un contratto di quattro anni La Fiorentina ha annunciato, con una nota sul suo sito ufficiale, l’acquisto dall’Everton di Kevin Mirallas, che arriva in prestito con diritto di riscatto. Il 30enne attaccante belga firmerà un contratto che lo legherà al club viola per le prossime 4 stagioni, questa la nota del club: ‘ACF Fiorentina ...