Udinese | ko anche per i titolari contro l' Hannover | è 1-2

L’Udinese non si ferma : successo anche contro il Wolfsberger : L’Udinese di Mister Velazquez non si ferma più e batte anche il Wolfsberger AC, squadra che milita nella Bundesliga austriaca. La squadra è apparsa un pò macchinosa rispetto alla gara disputata pochi giorni fa con l’FK UFA. Bianconeri subito pericolosi: Barak si fa murare una conclusione da Dobnik: sulla respinta ci arriva bomber Lasagna che però manda il pallone sul palo. Serve un guizzo di Barak per cambiare gli equilibri ...