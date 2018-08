Udine | speleologo bloccato a 200 metri di profondità

repubblica

(Di sabato 4 agosto 2018) L'uomo è caduto in una grotta del monte Canin. Precipitato per una ventina di, ha subito un trauma cranico. Stanno arrivando sul posto il soccorso spleleologico, un elicottero della Protezione civile e una squadra disostruzioni per raggiungere l'ingresso della cavità