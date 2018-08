Trump mente quattro volte di più E via twitter attacca LeBron James

Trump allenta vincoli emissioni auto. Fca - proposta da valutare attentamente : NEW YORK - L'amministrazione Trump propone l'allentamento dei vincoli sulle emissioni delle automobili, uno schiaffo all'eredità di Barack Obama. La proposta prevede anche la...

Trump - gli attacchi contro di lui si moltiplicano. Ma il presidente Usa ha in mente un piano : Gli attacchi contro Donald Trump si moltiplicano. L’ultima bordata è arrivata da un violentissimo commento pubblicato dal New York Times di Thomas Friedman, il super falco democratico e neocon (ormai impossibile distinguere i due termini), che addirittura accusa il presidente americano di essere “un asset dello spionaggio russo”. Non c’è nessun precedente di questo genere nell’intera storia americana. Bisognerebbe rileggere Impero di Gore Vidal, ...

Melania Trump e questi jeans skinny + camicia bianca e tutto - il look - ha finalmente un senso : Stratosferica con abiti da gran soirèe ma anche con la combo più evergreen del mondo, jeans +camicia, Mrs Trump a 48 anni dimostra ancora una volta di avere sex appeal da vendere. A completare il ...

La Regina Elisabetta ha inviato un messaggio in codice a Trump con le sue spille? Assolutamente sì : La famiglia reale inglese non lascia nulla al caso, in special modo l'abbigliamento. La Regina Elisabetta sa bene cosa indossare durante gli impegni ufficiali, e raramente lascia a casa le sue spille. Quella indossata durante l'incontro con Trump sembra, però, nascondere un messaggio in codice: la sovrana infatti ha scelto di indossare proprio quella che le era stata donata nel 2011 dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie ...

Mogherini su Trump : Gli Usa? Sono sicuramente nostri amici : Bruxelles, askanews, - "L'Europa è un nemico? A Trump chiederei chi considera come suoi amici". Questo il commento dell'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, alle recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che lasciando Londra ha dichiarato in un'intervista Bruxelles è un nemico ...

Ex Ministro esteri Germania invita l'Europa a rispondere duramente a Trump - : L'ex Ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha chiesto una "risposta europea tenace e, soprattutto, unificata" alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare le spese ...

Trump è veramente nemico del commercio internazionale? : Se l'economia e i mercati fossero realmente impensieriti dal gelido vento del protezionismo, questi mercati dovrebbero cadere liberamente, giusto? Cosa vediamo? É possibile che, da quando Trump è ...

Inizia ufficialmente guerra commerciale Usa-Cina. Pechino : Trump guida di una 'gang di criminali' : La guerra commerciale Usa-Cina è ufficialmente Iniziata: alla mezzanotte ora di New York, sono entrate infatti ufficialmente in vigore le tariffe punitive sui prodotti cinesi per un valore di $34 ...

Guerra commerciale - Marchionne : 'Dazi non solo fine del mondo - politicamente capisco Trump' : I dazi doganali di Donald Trump? Un'apertura verso la carrellata di tariffe punitive che il presidente americano sta annunciando - tra l'altro nelle ultime ore Trump ha anche preannunciato l'arrivo ...

Immigrazione - la vittoria politica di Donald Trump : la Corte Suprema gli dà definitivamente ragione sul muslim ban : È un’importante vittoria politica quella che la Corte Suprema offre a Donald Trump in tema di Immigrazione. Con una sentenza decisa a stretta maggioranza – i cinque giudici conservatori contro i quattro liberal – la Corte ha stabilito che il presidente ha agito nel rispetto della Costituzione, ponendo dei limiti all’arrivo di persone da Paesi musulmani. La decisione della Corte arriva in un momento particolarmente difficile per ...