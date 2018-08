Trump insulta LeBron | Melania si schiera con il campione di basket contro il marito

LeBron James contro Donald Trump : 'Divide il Paese'. Lui lo insulta - : In un'intervista alla Cnn, la star mondiale del basket ha accusato il presidente di alimentare le divisioni razziali Negli Stati Uniti. La risposta, tagliente, è arrivata via Twitter

Robert De Niro insulta Trump / Video - Tony Awards : “Se dovesse entrare nel mio ristorante mentre io sono lì…” : Robert De Niro infuoca la serata dei Tony Awards 2018 salendo sul palco e insulta ndo il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump , applausi per lui in sala e censura in tv(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:24:00 GMT)

