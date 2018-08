Trump attacca Lebron James - bufera su twitter : Ha scatenato una bufera senza precedenti l'ultimo attacco su twitter di Donald Trump. Questa volta nel mirino del presidente americano è finita la star del basket Lebron James. "E' stato intervistato ...

Trump mente quattro volte di più E via twitter attacca LeBron James : La fantasia del leader della Casa Bianca si sbizzarrisce soprattutto su tre temi: economia, immigrazione, Russiagate. Nei primi sette mesi del 2018, Trump è stato «impreciso» o apertamente bugiardo ...

Miliardario Charles Koch attacca Trump : sue politiche dannose : Le politiche commerciali di Donald Trump causano danni di lungo termine agli Stati Uniti. A criticare la Casa Bianca è la rete politica di Charles Koch, il Miliardario repubblicano considerato uno dei più influenti nel partito. "Le politiche stanno facendo male alla gente. E stanno creando anche danni di lungo termine al ...

Trump attacca Bezos : “Il Washington Post è una lobby per Amazon” : Trump attacca Bezos: “Il Washington Post è una lobby per Amazon” Trump attacca Bezos: “Il Washington Post è una lobby per Amazon” Continua a leggere L'articolo Trump attacca Bezos: “Il Washington Post è una lobby per Amazon” proviene da NewsGo.

Gloria Estefan premiata alla carriera attacca politiche di Trump : ... che è arrivata alla cerimonia accompagnata dal marito Emilio Estefan, ed è stata premiata dal ministro della Cultura Jose Guirao, ha detto la sua sulla politica tolleranza zero del presidente Usa ...

Usa-Iran - Trump attacca Rouhani : “Fai attenzione. Non sopporteremo più le vostre stupide parole di violenza” : Donald Trump avverte Hassan Rouhani di stare “attento” a minacciare gli Stati Uniti, Mike Pompeo definisce la leadership iraniana “una mafia”. Duplice attacco dell’amministrazione americana a Teheran, dopo che il presidente iraniano ha definito un eventuale conflitto degli Usa contro la Repubblica islamica “la madre di tutte le guerre”. Il presidente avverte l’Iran delle conseguenze “come pochi ...

Trump attacca la Fed : Non sono contento dell'aumento dei tassi : Teleborsa, - "Il rialzo dei tassi metterà gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Paesi con politiche monetarie più accomodanti". Ne ha per tutti Donald Trump, che nel corso ...

Trump attacca la Fed : "Non sono contento dell'aumento dei tassi" : "Il rialzo dei tassi metterà gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Paesi con politiche monetarie più accomodanti". Ne ha per tutti Donald Trump, che nel corso di un'...

Le ire di Trump : attacca Fed e Ue poi minaccia Cina/ “Dazi a Pechino su 500 miliardi di prodotti”. Con Putin.. : Tutte le ire di Trump: attacca la Fed, critica l'Ue e minaccia la Cina sui dazi, "fino a 500 miliardi di prodotti". Le critiche del Presidente Usa e le ultime notizie sulle reazioni "choc"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Donald Trump attacca anche la Fed : Il presidente Donald Trump attacca anche la Fed. Il tycoon ha dichiarato di non essere ”non contento” del rialzo dei

Trump attacca la Fed - 'non contento' del rialzo tassi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Google - Trump attacca l’Ue per la maxi multa : “Si approfittano degli Stati Uniti” : Google finisce in mezzo alla guerra dei dazi tra Washington e Bruxelles. Il presidente americano Donald Trump chiama in causa il colosso di Mountain View, criticando la maxi multa da 4,34 miliardi di euro imposta dalla commissione Ue per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. “Ve l’avevo detto! L’Unione europea ha appena dato una multa da 5 miliardi di dollari a una delle nostre più grandi aziende, ...

Trump rompe l'ennesimo protocollo e attacca anche la Fed. Sulla multa a Google non perde l'occasione per fare propaganda anti-Ue : Trump, ancora una volta, punta il dito contro un'importante istituzione americana. Questa volta il suo bersaglio è la Fed, la banca centrale americana, 'colpevole' di aver alzato i tassi d'interesse. Una decisione, questa, di cui il presidente si è detto "non contento". In un'intervista alla Cnbc, di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Trump ha spiegato che, a suo parere, i tassi di interesse alti mettono gli Stati Uniti in una ...

Trump difende Google - pur odiando Silicon Valley - per attaccare l'Europa : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta