Trovati frammenti affreschi villa romana

“Non usateli assolutamente!”. Ritirati questi due alimenti dai supermercati. Attenzione : Trovati frammenti di metallo nelle buste : Dobbiamo fare Attenzione, in questi ultimi giorni, per una nota diramata dal ministero della Salute. Ancora dei richiami di prodotti alimentari. A farcelo sapere, il ministero ha appena pubblicato due comunicati apparsi sul sito in cui vengono richiamati un lotto di farina di cocco “Baule Volante” per la possibile presenza di frammenti metallici all’interno e per lo stesso motivo ha richiamato anche un lotto del cocco in polvere biologico ...