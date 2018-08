Tromba Marina Pantelleria Sicilia – 04/08/2018 : A Largo della costa dell’Isola di Pantelleria una Tromba Marina si è formata senza comunque interessare la costa e provocare danni. La sua origine è di tipo landspout ossia non associata ad alcun sistema mesociclonico. Guarda il Video L'articolo Tromba Marina Pantelleria Sicilia – 04/08/ 2018 proviene da Rete Meteo Amatori.

