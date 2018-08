Troll russi contro Mattarella | Salvini minimizza Ma Copasir e Procura indagano

Attacchi social contro Mattarella : l'antiterrorismo indaga sui Troll russi : La vicenda riguarda ciò che è avvenuto la notte tra il 27 e il 28 maggio scorso, proprio nelle ore in cui Mattarella espresse il suo 'no' alla candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia. ...

I Troll russi attivi anche in Italia? Il Pd vuole una commissione d'inchiesta : La Internet Research Agency (Ira), la cosiddetta "fabbrica dei troll" russa incriminata negli Stati Uniti con l'accusa di aver prodotto propaganda o disinformazione per interferire nelle elezioni americane a favore di Donald Trump, avrebbe agito anche sui social network italiani. È quanto si apprende da una fuga di informazioni dai fascicoli del russiagate, l'inchiesta del procuratore ...

Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero dell’IRA - la “fabbrica di Troll” russi : Martedì Facebook ha rimosso 32 pagine di Facebook e account da Instagram sospettati di essere collegati alla Internet Research Agency (IRA), l’organizzazione russa nota come “fabbrica di troll” e accusata di avere interferito nella campagna elettorale per le presidenziali statunitensi The post Facebook ha cancellato 32 account sospettando che fossero dell’IRA, la “fabbrica di troll” russi appeared first on Il Post.

