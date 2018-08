Troll russi contro Mattarella? Indaga l' Antiterrorismo

Attacchi social a Mattarella : il pool antiterrorismo indaga su Troll russi : ... nella concitatissima fase di formazione del governo, Mattarella non aveva avallato la proposta del presidente del Consiglio incaricato Luigi Conte d i nominare Paolo Savona ministro dell'Economia. I ...

Attacco a Mattarella sui social. Aperta un'indagine sui Troll russi : La prossima settimana la Procura di Roma aprirà un fascicolo sui presunti attacchi dei troll russi contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo annuncia Repubblica. Come è noto, nella notte tra il 27 e il 28 maggio scorso - quando il Capo dello Stato prese una netta posizione contro la candidatura di Paolo Savona a ministro dell'Economia - circa 400 utenti Twitter, "tutti riconducibili ad un'unica origine", chiesero le sue ...

Troll russi - assalto all'Italia Putin e hacker - rivelazioni choc : La vicenda russiagate e i suoi nuovi strascichi italiani lasciano nel cittadino medio un senso di incompiutezza informativa e legislativa, poiché non capisce se ci sia stato un reato a volere esprimere una opinione politica e se sì quale questo sia esattamente Segui su affaritaliani.it

I Troll russi attivi anche in Italia? Il Pd vuole una commissione d'inchiesta : La Internet Research Agency (Ira), la cosiddetta "fabbrica dei troll" russa incriminata negli Stati Uniti con l'accusa di aver prodotto propaganda o disinformazione per interferire nelle elezioni americane a favore di Donald Trump, avrebbe agito anche sui social network italiani. È quanto si apprende da una fuga di informazioni dai fascicoli del russiagate, l'inchiesta del procuratore ...