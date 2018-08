Tremendo schianto contro un pilone di cemento armato in A1 ad Arezzo | passeggero muore

Schianto Tremendo : Cesare muore sul colpo. Ancora sangue sulle strade italiane : Un incidente drammatico: un morto, il fratello della vittima ferito in modo gravissimo e un altro uomo, che era alla guida dell’auto che si è scontrata con le moto su cui viaggiavano Cesare e Angelo Sanna, è finito in ospedale. Questo è il bilancio del tragico Schianto avvenuto il 1 agosto in Sardegna, lungo la strada provinciale 48, nel tratto tra Lunamatrona e Sanluri. La dinamica non è Ancora stata chiarita, ma come riporta ...

Ancora una tragedia sulle strade italiane. Schianto Tremendo : Davide muore a 31 anni : Ancora sangue sulle strade italiane e Ancora una giovane vittima strappata alla vita troppo presto. Si chiamava Davide Bordignon e ha lasciato per sempre la famiglia, la fidanzata e la comunità in cui era da sempre molto attivo nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 22 luglio 2018, a seguito di un incidente stradale terribile, che non gli ha lasciato scampo, avvenuto nella provincia di Treviso. Davide era di Cittadella, Padova, e per ...

“Uno schianto Tremendo”. Sondrio - è morto un ragazzo. Drammatico incidente - un’altra persona coinvolta : Altra giornata tragica sulle autostrade della Lombardia e sulle strade italiane più in generale con questa estate che continua a confermare il nostro Paese tra i peggiori in Europa per numero di vittime di incidenti stradali. Altro sangue sull’asfalto, dunque: in provincia di Sondrio un altro giovane a bordo di un due ruote è deceduto, mentre uno è in coma all’ospedale di Sondalo (Sondrio) a causa di un grave incidente ...