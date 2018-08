Tragedia a Venezia | due incidenti in laguna | due morti e 6 feriti

Venezia - un'altra Tragedia in Laguna : barchino si rovescia - un morto : Un 76enne finisce in acqua Forse un'onda la causa del rovescia mento che provoca anche 4 feriti - Una persona è morta ed altre 4 sono rimaste leggermente ferite in un incidente nautico avvenuto questo ...

Venezia - Tragedia in Laguna : imbarcazione travolge e uccide due pescatori [DETTAGLI] : tragedia nella Laguna di Venezia,a Sant’Andrea San Nicoletto Lido, dove un’imbarcazione ha travolto e ucciso due pescatori. Lo scontro è avvenuto poco prima di mezzanotte. Le due vittime, due pescatori, erano a bordo di un’imbarcazione, in quel momento, ferma quando sono state investite da una barca con 4 persone a bordo, che sono rimaste ferite ma non sono in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto ...