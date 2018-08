Tra afa e grandine : AdnKronos, - L'anticiclone africano continua ad abbracciare tutto il Paese, ma non si escludono azioni instabili al Centro-Sud che potrebbero portare piogge sparse e anche temporali di particolare ...

Argentina : “Afa ritarda decisione su Ct - Aimar e Scaloni Traghettatori” : Dopo il deludente mondiale di Russia 2018, concluso con il ko per 4-3 agli ottavi di finale contro la Francia, l’Argentina non nominerà a breve un nuovo ct, che sostituirà Jorge Sampaoli, ma aspetterà altri 4-5 mesi. Nel frattempo, secondo quanto riferisce Radio Continental, la Federcalcio Argentina (Afa) è intenzionata ad affidare la guida dell’albiceleste a due icone del calcio argentino come Pablo Aimar e Lionel ...

L'autofficina fantasma sequesTrata a Torino in sTrada Bramafame : Impianti per la verniciatura delle autovetture, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle vetture: una fiorente attività ma completamente sconosciuta al fisco e, tra l'...

Temptation Island 2018 verso il Tradimento di Martina e lo scontro Tra Rafaela e Andrea - e Lara? : Un'altra serata all'insegna del trash e delle risate è andata in onda ieri sera su Canale 5 grazie a Temptation Island 2018. Questa sicuramente è l'edizione meglio riuscita e non solo alla luce degli ascolti, sempre ottimi e ben al di sopra del 20% di share nonostante "l'età", e tutto grazie ai protagonisti. A parte Giada e Francesco, usciti mestamente ieri senza creare emozioni e senza nemmeno un bacio come si deve (almeno non dopo quasi 20 ...

Meteo - arriva la settimana più calda dell'estate : a Milano afa e picchi Tra i 38 e 40 gradi : arriva una settimana rovente, la più calda da inizio estate. Soprattutto al Nord. Le temperature in Lombardia sono previste tra i 38 e i 40 gradi. Ma l'intensa ondata di caldo interesserà tutta Italia ...

FotoTrappole da safari per i furbetti dei rifiuti : Nella lotta all'abbandono illegale dei rifiuti il Comune di Porto mette in campo un'arma fra le più efficaci e già sperimentata da altre amministrazioni in Italia

Rafael Nadal e il comunicato stampa che Tranquillizza i suoi tifosi : L'entry list di quest'anno è in ogni caso una delle più entusiasmanti di sempre, con il numero uno del mondo Rafael Nadal, il campione di Wimbledon Novak Djokovic, Milos Raonic e Denis Shapovalov'. .

Tour de France – Un tifoso rischia di abbattere Rafal Majka : follia fuori controllo sulle sTrade francesi [VIDEO] : Un tifoso rischia di far cadere Rafal Majka sul tracciato da Millau a Carcassone: il ragazzo finisce fuori dalla folla e quasi colpisce il ciclista Ancora i tifosi protagonisti al Tour de France, purtroppo nuovamente in negativo. Dopo le polemiche sulla sicurezza dei giorni scorsi, ennesimo brutto episodio accaduto nel corso della tappa di oggi da Millau a Carcassone. Un tifoso è finito fuori dalla folla (forse spinto), arrivando quasi ...

Consip - Gianpaolo Scafarto assessore per Forza Italia. Indagò su Tiziano Renzi : “STrano? Nessuna velleità politica” : Il nuovo assessore alla Sicurezza e alla legalità del Comune di Castellammare di Stabia è il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto, l’uomo che fu tra i primi a indagare sul caso “Consip” che coinvolgeva tra gli altri Tiziano Renzi, padre dell’ex Presidente del Consiglio. Scafarto è al momento sotto inchiesta dalla Procura di Roma con le accuse di falso, rivelazione del segreto d’ufficio e depistaggio (a marzo il Riesame ha annullato la ...

Caldo e afa a Milano : la fontana di piazza Gae Aulenti si Trasforma in una piscina : In queste giornate di afa e Caldo atroce, milanesi e turisti si riparano come possono: uno dei punti migliori dove bagnare i piedi e rinfrescarsi è la fontana di piazza Gae Aulenti a Milano, particolarmente amata dai bambini che si divertono e fanno il bagno come in una grande...

Cronaca. "STrafatta" molesta i clienti del bar poi aggredisce i Carabinieri : 51enne in arresto : Lunedì 16 Luglio 2018 I Carabinieri di Cervia-Milano Marittima hanno arrestato in flagranza per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale G.A., 51enne pregiudicata residente nel ...

Caldo estivo : arriva l'afa in diverse città d'Italia - Tra cui Frosinone - Roma e Perugia : Sono 8 le città Italiane che questo fine settimana subiranno un notevole innalzamento della temperatura. L'allerta viene proprio dal ministero della Salute che, evidenzia come le temperature arriveranno a toccare i 36 gradi a Roma e Frosinone, nella giornata di domenica 15 luglio 2018. Le città con il bollino arancione per tutto il weekend, stando ai dati del ministero della salute sono: Frosinone, Palermo, Perugia, Roma, Cagliari, Campobasso, ...