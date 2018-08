Toscana | meningite B | colpita una bambina di 11 anni

meteoweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) Paura a Firenze per un casodi tipo B:di 11, ora ricoverata al Meyer. Da quanto riferiscono i sanitari le sue condizioni cliniche, al momento, non destano preoccupazione ma la prognosi resta riservata. Lo rende noto l’Aslcentro, spiegando che la notifica della sepsi da meningococco B (accertata mediante Pcr) è giunta dallo stesso ospedale Meyer nella tarda serata di ieri. L’unità funzionale sanità pubblica dell’area fiorentina, si spiega, «si è prontamente attivata già da venerdì sera, raccogliendo le prime informazioni, nell’ambito dell’indagine epidemiologica, per predisporre l’intervento sanitario che è in corso da stamani». La, spiega sempre la Asl, è residente nel campo nomadi del Poderaccio: oltre ai familiari, la profilassi sarà estesa al resto della comunità. In corso le valutazioni ed ...