Torino | ricoverata a 10 anni per denutrizione I genitori la portano via con la forza

ilgiornale

: Bambina di 10 anni ricoverata in ospedale per denutrizione, i genitori la 'rapiscono' - fabbri333 : Bambina di 10 anni ricoverata in ospedale per denutrizione, i genitori la 'rapiscono' - TAXICABria : RT @torinocity: Una vicenda incredibile! Ora genitori e bambina sono in fuga per l'Italia - GiostraGiacomo : Bambina di 10 anni ricoverata in ospedale per denutrizione, i genitori la 'rapiscono' - La Repubblica -

(Di sabato 4 agosto 2018)viatamente la figlia di 10dall"ospedale infantile Regina Margherita di, in cui era stataa causa delle sue condizioni di salute.Per questo la polizia ha diramato un mandato di ricerca in tutto il territorio nazionale, con l"intento di ritrovare la bambina e restituirla alle cure dei medici, preoccupati per il "grave stato di malnutrizione" in cui versava. È stata la direzione sanitaria dell"ospedale a trasmettere i dati della vicenda alla procura di, visto che la piccola necessita di urgenti cure e che è ritenuto alto il rischio che sia in pericolo di vita.I fatti risalgono alla settimana scorsa, quando è avvenuto il ricovero al Regina Margherita. Nel momento in cui isono stati informati dai medici dei lunghi tempi necessari per portare la figlia ad una completa guarigione, avrebbero preso la decisione di portarla via. Tutto questo ...