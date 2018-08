Torino | bambina di dieci anni ricoverata per denutrizione | i genitori la portano via

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) Unadiè stata portata via daidall’ospedale Regina Margherita disenza l’autorizzazione dei medici. La piccola eraper problemi di. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, non era in pericolo di vita, però era malata e fortemente sottopeso. Non è ancora chiaro come lasei arrivata in ospedale. La famiglia ha fatto perdere le proprie tracce e adesso del caso si sta occupando la procura dei minori, che ha ricevuto dalla Direzione sanitaria gli atti e le cartelle cliniche. Sul quotidiano torinese si legge che isi sono presentati all’ospedale accompagnati da un uomo che si è presentato come loro avvocato, quando sono andati al reparto dove si trovava la figlia e l’hanno portata via tra le proteste degli infermieri e dei medici. Sono stati inutili i tentativi del personale ospedaliero che ...