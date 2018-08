Tomaso Montanari | Quale politica per i musei?

Domeniche nei musei - la proposta di Tomaso Montanari : “Con 100 milioni cultura gratis per tutti” : Intervista allo storico dell'arte ed editorialista Tomaso Montanari, che sulla proposta di abolizione delle Domeniche gratis nei musei dichiara: "Giusto fermarle, creava condizioni invivibili per visitatori, opere e lavoratori. ?Ora si lavori per un patrimonio culturale gratuito sempre, per tutti. Basterebbero 100 milioni l'anno."Continua a leggere