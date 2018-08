Tiro a volo | Europei 2018 | il medagliere Italia in vetta dopo le prove a squadre del trap

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : ITALIA DA SOGNO! Nel trap senior oro a squadre sia per le donne che per gli uomini! : Pronto riscatto per l’ITALIA agli Europei di Tiro a volo di Leoberddorf, in Austria: nel trap senior arrivano due ori per gli azzurri. Si impongono infatti nelle prove a squadre sia tra le donne Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, che superano la Finlandia in semifinale e la Germania in finale, sia tra gli uomini Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri, che battono, nell’ordine, il Belgio ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior oro a squadre per le donne - quarti gli uomini : Nella giornata odierna vanno in scena le gare a squadre agli Europei di Tiro a volo: nel trap junior femminile oro per Erica Sessa, Sofia Littame e Giulia Grassia, che sconfiggono la Germania in semifinale e la Gran Bretagna in finale, mentre nel trap junior maschile chiudono quarti Matteo Marongiu, Teo Petroni e Lorenzo Ferrari, i quali, dopo aver superato la Slovenia ai quarti, cedono il passo alla Francia in semifinale ed alla Germania nella ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia al secondo posto dietro alla Francia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia nella prima giornata è partita col piede giusto vincendo un oro individuale. A trionfare infatti è stata Erica Sessa nel trap junior femminile. Le due squadre del trap junior, sia maschile che femminile hanno chiuso in testa le qualifiche e sono favorite per la vittoria nella gara a squadre. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap maschile si impone lo sloveno Bostjan Macek : La lunga terza giornata degli Europei di Tiro a volo emette il suo ultimo verdetto: il campione continentale del trap maschile nella categoria senior è lo sloveno Bostjan Macek, che supera il croato Anton Glasnovic per 46-44, approfittando degli errori dell’avversario negli ultimi due colpi. Al terzo posto si issa il ceco Jiri Liptak, eliminato con 36/40, mentre al quarto posto si ferma lo slovacco Erik Varga, a quota 31/35. Quinto posto ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : azzurre ai piedi del podio. Caporuscio quarta - Palmitessa quinta : Si infrangono ai piedi del podio i sogni di medaglia di Federica Caporuscio e Maria Lucia Palmitessa nella finale del trap femminile agli Europei di Tiro a volo: Caporuscio, in testa dopo le eliminatorie, chiude quarta, mentre Palmitessa, che aveva strappato allo shoot off il pass per l’atto conclusivo, si classifica quinta. Titolo continentale per la transalpina Melanie Couzy, che batte la britannica Kirsty Barr per 41-39, mentre al terzo ...

Tiro a volo - Europei 2018 : nel trap vanno in finale Caporuscio e Palmitessa. Fuori allo shoot off De Filippis : Si sono appena concluse le eliminatorie del trap senior agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf: nella gara femminile si sono qualificate per la finale Federica Caporuscio, prima con 122/125, e Maria Lucia Palmitessa, sesta dopo lo shoot off, che ha fatto registrare 117. Eliminata Jessica Rossi, nona con 116. Azzurre prime nella classifica a squadre: domani le italiane salteranno i quarti di finale nella fase ad eliminazione diretta. Nella ...

LIVE Tiro a volo - Europei 2018 in DIRETTA : vola Federica Caporuscio - finale per Palmitessa - allo shoot off De Filippis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale degli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, terzo giorno di gare dedicato al trap senior con le ultime tre serie di piattelli delle qualificazioni sia per gli uomini che per le donne, con le finali a seguire. Nella categoria senior, nel trap femminile in gara per l’Italia Jessica Rossi, Maria Lucia Palmitessa e Federica Caporuscio, mentre le iscritte totali saranno 38, con 7 team per la ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Italia subito al comando : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia nella prima giornata è partita col piede giusto vincendo un oro individuale e due a squadre. A trionfare infatti sono state Erica Sessa nel trap junior femminile e le due squadre del tra junior, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna continentale. Nazione O A B Tot. Italia 3 0 0 3 Turchia 1 0 0 1 Repubblica ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Matteo Marongiu sesto nel trap. Azzurrini vittoriosi nella classifica a squadre : Anche la gara maschile del trap edlla categoria junior riserva soddisfazioni all’Italia agli Europei di Tiro a volo in corso a Leobersdorf: in Austria Matteo Marongiu è sesto in finale, ma assieme a Teo Petroni e Lorenzo Ferrari vince la classifica a squadre, emulando così il team femminile. nella prova individuale il titolo europeo è andato al turco Murat Ilbilgi, con 38/50, che supera il transalpino Clement Francis Andre Bourgue, che si ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : Erica Sessa vince l’oro! Azzurrine prime nella classifica a squadre : La giornata perfetta di Erica Sessa: l’azzurrina vince il titolo continentale della categoria junior nel trap femminile agli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, al termine di una finale per cuori forti. Superata, all’ultimo piattello, la russa Daria Semianova. Il trionfo italiano è completato dalla vittoria nella classifica a squadre. nella finale individuale Erica Sessa prima dilapida negli ultimi piattelli un ...

Tiro a volo - Europei 2018 : nel trap maschile bene Mauro De Filippis - finale difficile per Giovanni Pellielo : Nella seconda giornata degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf (Austria) iniziano a sparare anche gli atleti della categoria senior: nel trap maschile si sono disputate le prime due serie delle qualificazioni, che si completeranno domani con gli ultimi 75 piattelli, immediatamente prima della finale. Gara individuale in chiaroscuro per l’Italia nella prima parte: se da un lato Mauro De Filippis è quarto con 49/50 dietro al trio di ...