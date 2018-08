Tim Berners-Lee | «Internet mi ha spezzato il cuore»

vanityfair

(Di sabato 4 agosto 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 31-32 in edicola fino al 15 agosto 2018. «Se vogliamo garantire che il web faccia l’interesse dell’umanità, dobbiamo badare a ciò che la gente ci costruisce sopra», mi dice Tim-Lee. Siamo a Washing­ton, a meno di un chilometro dalla Casa Bianca, e lui mi parla del futuro di, con passione e a ritmo velocissimo. Il suo monologo è un misto di entusiasmo e malinconia.-Lee è l’uomo che, poco meno di trent’anni fa, ha inventato il World Wide Web. Oggi ha 63 anni, e la sua carriera si può suddividere in due fasi. Nella prima ha studiato a Oxford e lavorato all’Organizzazione europea per la ricerca nucleare (Cern); poi, nel 1989, ha partorito l’idea da cui sarebbe nato il web. In un primo momento l’invenzione doveva servire agli scienziati per condividere dati su una sconosciuta piattaforma chiamata, che il governo ...