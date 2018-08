The Legend of Zelda Ocarina of Time | uno speedrunner completa il gioco in meno di 4 ore

Mario Kart 8 Deluxe : un aggiornamento gratuito introduce la moto di Link di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Mario Kart 8 Deluxe si è recentemente aggiornato con un update gratuito, che a sorpresa ha introdotto un nuovo veicolo al roster del racing game sviluppato da Nintendo per Nintendo Switch.Il nuovo mezzo non è altro che la Master Cycle Zero, una vecchia conoscenza per i giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La motocicletta, aggiunta originariamente a Breath of the Wild con il DLC La Ballata dei Campioni, non è però l'unica novità ...

Koei Tecmo porta NELKE & The LEGENDARY ALCHEMISTS : ATELIERS OF The NEW WORLD in occidente : Koei Tecmo Europe annuncia che l’ultimo titolo di GUST Studio, NELKE & the LEGENDARY ALCHEMISTS: ATELIERS of the New WORLD, sarà disponibile in tutto l’occidente questo Inverno. ALCHEMISTS: ATELIERS OF THE NEW WORLD arriva in occidente Previsto in edizione fisica su PlayStation 4 e Nintendo Switch e in versione digitale su Steam, questo nuovo titolo ambientato nell’universo Atelier celebra il ventesimo ...

Capcom starebbe lavorando a una serie animata di Monster Hunter intitolata "Monster Hunter - Legends of The Guild" : Sembra proprio che Capcom voglia cavalcare l'onda del successo del suo apprezzato Monster Hunter World e ampliare l'universo della saga con una serie animata intitolata "Monster Hunter - Legends of the Guild".La compagnia, quindi, starebbe lavorando alla serie, stando a quanto riportato da GoNintendo. L'informazione è trapelata in rete per vie traverse: il gruppo SAG/AFTRA (il sindacato dei lavoratori nell'ambito del doppiaggio) avrebbe inviato ...

BioWare : Mass Effect Andromeda ha venduto poco? È anche colpa di The Legend of Zelda : Breath of the Wild : Al di là di meriti e demeriti, Mass Effect Andromeda verrà inevitabilmente ricordato da molti fan della saga come il capitolo peggiore, quello che ha forzato una pausa a tempo indeterminato per il franchise.Quali sono i motivi del relativo insuccesso del titolo? Tra le tante possibili cause BioWare si concentra in particolare su un problema. Mark Darrah, executive producer di Anthem e figura chiave di BioWare, ha parlato di Mass Effect Andromeda ...

E3 2018 : The Elder Scrolls Legends arriverà anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : L'anno scorso, Bethesda ha pubblicato The Elder Scrolls Legends, un gioco di carte collezionabili, su iOS, Android e PC. Durante la conferenza E3 2018 la compagnia ha annunciato che rilascerà il gioco entro la fine di quest'anno anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Come riporta Dualshockers, secondo gli sviluppatori, tutti i progressi realizzati nelle versioni iOS, Android o PC possono essere trasferiti alle versioni console al lancio. Un ...

Keynan Lonsdale non tornerà in The Flash 5 e in Legends of Tomorrow 4 : addio a Kid Flash? : Keynan Lonsdale non trova il suo posto nell'Arrowverse e in queste ore si fa sempre più insistente le voci che lo vogliono fuori da The Flash 5 e Legends of Tomorrow 4. Il suo Kid Flash non ci sarà, almeno secondo quanto riporta Deadline che ci tiene a sottolineare il fatto che il suo sarà un ruolo da guest star e non più regular, a differenza di altre conferme arrivate in queste settimane. Sembra che Keiynan Lonsdale abbia appeso il suo ...

Johnny Depp in The Legend Of The Magic Hour : Nella mitologia del popolo Navajo, il coyote occupa un posto privilegiato. Secondo un’antica leggenda, il Dio Nero incaricato di posizionare le stelle nel cielo, rifiutò l’aiuto del coyote. Essendo stato respinto, molto arrabbiato, il coyote ha deciso di vendicarsi rubando la borsa che conteneva le stelle e disperdendole in modo caotico in tutto il cielo, dando però vita alla Via Lattea. Ecco perché, da tempo immemorabile, il coyote ...