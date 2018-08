Thailandia | escono dal monastero i ragazzini della grotta

I ragazzi salvati in Thailandia escono dall'ospedale : "Ci siamo riempiti lo stomaco con l'acqua che colava nella grotta" : "Avevamo fame, abbiamo bevuto le goccioline d'acqua che scendevano dalle pareti della grotta e cercavamo di non pensare alle cose da mangiare, al riso fritto", con queste parole alcuni dei dodici ragazzi thailandesi che sono stati per 18 giorni intrappolati, insieme al loro allenatore, nella grotta Tham Luang, hanno raccontato la loro esperienza. Tutti vestiti con la divisa della loro squadra, i "cinghialotti" e il loro allenatore hanno lasciato ...

