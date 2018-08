Terni shock | il neonato abbandonato nel sacchetto di plastica era vivo | «Deceduto per

Shock a Terni - neonato trovato morto dentro una busta : aveva ancora il cordone ombelicale : Shock a Terni dove un neonato è stato trovato morto dentro una busta della spesa in un’aiuola che delimita il parcheggio di un supermercato. Il piccolo aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Anche per questo motivo, i poliziotti della questura che stanno indagando a tutto campo, sono propensi a pensare che il piccolo possa essere nato in giornata e poi abbandonato. Non è stato ovviamente ancora possibile chiarire invece se sia ...

Serena Williams - retroscena shock sulla maTernità : “ho rischiato che mia figlia non nascesse sana” : retroscena shock svelato da Serena Williams in merito alla nascita della figlia Alexis Olympia: la piccola ha rischiato di non nascere sana Serena Williams è finalmente tornata in campo, da neo mamma, ottenendo anche degli ottimi risultati (finale Wimbledon, ndr). Eppure la gioia della maternità avrebbe potuto costare davvero cara alla tennista americana. Sono stati tanti i problemi durante il parto, compresa la necessità del cesareo della ...