Tennis | Venus Williams e Azarenka fuori nei quarti a San Josè

Wimbledon – Serena Williams ammette : “spero che mi figlia non diventi una Tennista - ma zia Venus…” : Serena Williams è la tennista migliore della storia, eppure non vorrebbe che sua figlia seguisse le sue orme: nonostante ciò, insieme a zia Venus, è disposta ad allenarla Dopo la vittoria su Camila Giorgi nei quarti di finale di Wimbledon, Serena Williams è la candidata principale per la vittoria finale dello Slam britannico. La tennista americana sembra essere ritornare ai livelli che le competono, quelli che le hanno permesso di dominare ...