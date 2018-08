Tennis | Serena Williams salta Montreal | ' Ragioni personali'

Tennis - Serena Williams che shock A San José peggior k.o. in carriera : ... 198 del mondo, che conferma le difficoltà a tornare a buon livello dopo l'assenza di quasi nove mesi per le operazioni al ginocchio sinistro: l'ex numero 3 del mondo perde dall'ex promessa americana ...

Tennis - la peggiore sconfitta in carriera per Serena Williams! Travolta 6-1 6-0 dalla britannica Konta : Nel WTA di San José, Serena Williams ha subito la peggiore sconfitta della carriera. Sul cemento californiano la fuoriclasse statunitense, ex numero uno del mondo e reduce dalla finale Wimbledon, è stata Travolta in 51 minuti dalla britannica Johanna Konta con il punteggio di 6-1 6-0 nel primo turno del torneo. Un match davvero disastroso per la Williams, che dopo aver tenuto il servizio sull’1-0, ha subito 12 game di fila, commettendo ben 25 ...

Tennis - Wta San Josè : Serena Williams ed Azarenka in tabellone : Serena Williams prenderà parte al torneo di San Josè, con un montepremi di 799.000 dollari, con lei anche Vika Azarenka Quattro top-20, ma soprattutto la presenza di Serena Williams e Victoria Azarenka. E’ il biglietto da visita del “Mubadala Silicon Valley Classic”, neonato torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 799.000 dollari che si disputa sui campi in cemento di San José, in California (in calendario ha preso ...

Serena Williams ancora polemica - ennesimo test antidoping : “vengo controllata solo io! Terrò il Tennis pulito” [FOTO] : Serena Williams ancora alle prese con dei test antidoping a dir poco invasivi: la tennista americana si sfoga su Twitter Continua la battaglia fra Serena Williams e le autorità antidoping. Dopo poco più di un mese dal caso del test non eseguito, la tennista americana ha ricevuto l’ennesima ‘visita’. test antidoping mirati e invasivi secondo la tennista, che dopo essere tornata da una breve vacanza in Italia ha twittato la ...

Tennis - Serena Williams attacca l’Usada : “Sono la giocatrice più controllata all’antidoping - mi sento discriminata” : Serena Williams è tornata all’attacco contro l’Usada, agenzia antidoping statunitense. La Regina del Tennis, da poco rientrata nel circuito dopo la maternità e già capace di raggiungere la Finale di Wimbledon, si sentirebbe discriminata come ha raccontato sul suo profilo Twitter. L’ex numero 1 del mondo, infatti, si è sfogata sul suo profilo social e ha affermato di essere la Tennista più controllata, quella sottoposta a più ...

Serena Williams - Piazza San Marco e la… torre di Rapunzel! La simpatica ‘gaffe’ della Tennista a Venezia [VIDEO] : Serena Williams in versione turista a Venezia: la tennista insieme al marito ed alla figlia rimane folgorata di fronte alla bellezza di Piazza san Marco, ma poi commette una gaffe! Serena Williams, dopo la sconfitta in finale a Wimbledon, si è concessa una vacanza. La tennista, con marito e figlia al seguito, ha visitato Venezia rimanendo rapita dalle bellezze del luogo. La sportiva non può che rimanere sopraffatta dalla struttura ...

Tennis - Serena Williams alle donne : 'Non sono migliore di voi' : TORINO - Dopo aver scalato la classifica mondiale passando dal 181° al 28° posto grazie alla finale raggiunta sabato scorso a Wimbledon - il primo risultato importante dopo la maternità - Serena ...

Tennis - Ranking WTA (16 luglio) : Simona Halep in vetta - Serena Williams nella top30 - Camila Giorgi n.35 : Simona Halep rimane in vetta al Ranking WTA dopo l’appuntamento di Wimbledon. La 27enne di Costanza conferma la propria leadership per la 21esima settimana consecutiva (la 37esima complessiva). La rumena ha 831 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki. In terza piazza troviamo per la prima volta in carriera la statunitense Sloane Stephens, con in scia la tedesca Angelique Kerber, trionfatrice sull’erba londinese (3° Slam in ...

Wimbledon 2018 - Angelique Kerber : “Ho espresso il miglior miglior Tennis”; Serena Williams : “Ci riproverò!” : Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose. Una sfida ...