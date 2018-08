Tennis - Fognini in finale a Los Cabos : superato Norrie in 2 set : ROMA - Fabio Fognini è in finale nel torneo di Los Cabos , in Messico. Nella notte italiana ha superato 6-4, 6-2, in un'ora e 12 minuti, il britannico Cameron Norrie, numero 74 del ranking mondiale. ...

Tennis. Fabio Fognini - magica notte in Messico : è FINALE a Los Cabos : La FINALE tra Fognini e Del Potro si disputerà questa notte alle ore 5.00 italiane: noi di rivierasport.it vi proporremo il match LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale.

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : Terza finale dell’anno per Fabio Fognini, che dopo le vittorie a San Paolo e Bastad, potrà giocarsi il titolo anche a Los Cabos. Nell’ATP 250 messicano, il ligure si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora (74 minuti), e domani avrà la chance di interrompere quella che somiglia ad una maledizione. I sette titoli in carriera di Fognini, infatti, sono arrivati tutti sulla terra. Quella ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini impiega un’ora per volare in semifinale : Appena 58 minuti di gioco ed un doppio 6-2: la vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico, non ha lasciato spazio a repliche. Il nipponico Yoshihito Nishioka è stato letteralmente dominato dal ligure, che nel penultimo atto incontrerà il britannico Cameron Norrie. Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro ha trovato lo strappo nel terzo gioco, quando è stato capace di conquistare due punti ...

Tennis - Fognini ai quarti in Messico. Berrettini per la semifinale a Kitzbuhel : L'ex numero uno del mondo, al momento 832 Atp, approda agli ottavi del Citi Open di Washington, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.890.165 dollari in corso sui campi in cemento della ...

