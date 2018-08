Temptation Island | la dedica di Lara a un altro | Grazie perché ci sei

Temptation Island - il piccante retroscena : Martina ed Andrew - come li hanno beccati a reality concluso : Nell'ultima puntata di Temptation Island Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono definitivamente detti addio. La ragazza si è molto avvicinata al single Andrew . E la cosa avrebbe avuto un sequel.

Temptation Island - Lara e la dedica a un altro uomo dopo la rottura con Michael : 'Grazie perché ci sei' : Lara Zorzetto ha chiuso l'avventura di ' Temptation Island ' con una scelta che ha comportato un grosso cambiamento nella sua vita. Lei e il fidanzato Michael De Giorgio non hanno resistito alle ...

Andrew e Martina sorpresi insieme dopo Temptation Island : è amore? : Temptation Island : Martina e Andrew in vacanza insieme ? Nell’ultima puntata di Temptation Island 2018 Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono definitivamente detti addio. Difatti la ragazza ha ritenuto inaccettabili determinati atteggiamenti tenuti dal suo attuale ex fidanzato nei confronti di molte tentatrici. Tuttavia Martina , dal canto suo, nei 21 giorni passati nel reality show più piccante della stagione estiva, ha capito di ...

Temptation Island : la ‘bomba’ su Francesca e Ruben. Cosa è successo alla coppia : Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono stati la coppia più chiacchierata della scorsa edizione di Tempation Island . Dopo un percorso a dir poco accidentato, Ruben aveva richiesto il “falò di confronto” lasciando il reality show senza la sua dolce metà, che nel corso della trasmissione non aveva risparmiato frecciate al compagno, criticatissime dal popolo dei social (memorabili: “NCS, non ci siamo”; “Non voglio fare la ...

“Non ci posso credere!”. Lara di Temptation Island non immaginava di ricevere un suo messaggio : Che Lara fosse uno dei personaggi più amati di questa edizione di Temptation Island appena conclusa, si era capito sin dalle prime puntate. Simpatica, ironica e senza peli sulla lingue. E poi le sue facce ed espressioni strane, accompagnate da frasi ad effetto hanno letteralmente fatto diventare Lara Rosie Zorzetto una star del web. E infatti, ora che Temptation è finito, sono in molti a chiedere a Maria De Filippi di darle il trono nella ...

Temptation Island: Francesca e Ruben si sono lasciati Francesca e Ruben sono stati una delle coppie più chiacchierate e criticate dell'edizione dello scorso anno di Temptation Island. Francesca voleva capire cosa provava davvero per il suo fidanzato Ruben. I due sono usciti dal programma separati ma, nonostante i pensieri dei due e del pubblico del