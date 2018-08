Tav e Tap | Di Battista | Opere inutili Il M5s ribadisca il suo no

Di Battista sprona M5s su Tap e Tav : 'Opere inutili' : Ora 'sono libero di fare quello che voglio', anche 'di pungolare il Movimento'. Alla vigilia dei suoi 40 anni, che compie oggi e che festeggia in Messico a Puerto Escondido, Alessandro Di Battista, ...

Di Battista sprona M5s su Tap e Tav : "Opere inutili" : Ora "sono libero di fare quello che voglio", anche "di pungolare il Movimento". Alla vigilia dei suoi 40 anni, che compie oggi e che festeggia in Messico a Puerto Escondido, Alessandro Di Battista, posta un video su Facebook e incita il Movimento ad andare avanti lungo la sua strada, dritto come un "treno", ribadendo anche "i no sani" che sono stati detti e sui quali M5s ha preso i voti. Per l'ex ...

M5s - Di Battista : “Movimento ribadisca i no a Tap e Tav - non si faccia distrarre dalla questione razzismo” : “Il Movimento deve fare il Movimento, ribadendo i ‘No’ sani che abbiamo detto”, come quelli “contro il Tap e contro il Tav“. Alessandro Di Battista in una diretta Facebook pungola il M5s, per usare le sue stesse parole, invitando a non cedere il punto sulle tematiche con cui “abbiamo preso i voti“. E lo fa su due questioni che proprio in questi giorni animano il dibattito interno al governo. Da una ...

Dl dignità - Paita (Pd) vs Giordano : “Precarietà non si combatte bloccando Tav e Tap”. “Non c’entra niente” : Scontro vivace a Omnibus (La7) tra la deputata del Pd, Raffaella Paita, e il giornalista Mario Giordano. La parlamentare dem contesta il decreto dignità e la posizione del governo M5s-Lega sulle infrastrutture: “La precarietà è da combattere ma non si combatte dando delle mazzate alle imprese. Sulle infrastrutture stiamo assistendo a un ritorno indietro di questo governo, che sta dicendo che non bisogna fare il Terzo Valico dei Giovi, la ...

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul Tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

