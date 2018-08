Blastingnews

: RT @eurasiacomm1: TAP, l'Azerbaigian è già un hub energetico strategico per l'Italia - gcentore : RT @eurasiacomm1: TAP, l'Azerbaigian è già un hub energetico strategico per l'Italia - AndreaMarciglia : RT @eurasiacomm1: TAP, l'Azerbaigian è già un hub energetico strategico per l'Italia -

(Di sabato 4 agosto 2018) 5 Il gasdotto TAP Trans Adriatic Pipeline, che approvvigionera' l'Europa attraversando l'dalla Puglia, è stato sicuramente uno degli argomenti principali sia dell'incontro tra il presidente della Repubblica dell', Ilham Aliyev e il presidente della Repubblicana, Sergio Mattarella, durante la recente visita di quest'ultimo a Baku, ma anche dell'ultimo incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente del Consigliono, Giuseppe Conte. Era stata proprio la formazione dell'Esecutivo a trazione del Movimento 5 Stelle, a gettare timori sulla prosecuzione dell'opera, con le dichiarazioni della neo ministra per il Sud Barbara Lezzi, la quale tra l'altro, proprio tre giorni fa, rimanendo ferma sulla sua linea, in un convegno tenutosi a Matera ha dichiarato: non è un genere di investimento che serve né al Salento, né alla Puglia, né all'intera ...