Super Rugby 2018 | Crusaders campione | Lions ko 37-18

Rugby – Il Galles Supera l’Italia U20 : azzurrini all’ottavo posto nel Mondiale : l’Italia Under 20 si conferma all’ottavo posto nel Mondiale di categoria. Nell’ultima partita del World Rugby U20 Championship, valida per la settima posizione nel torneo, il Galles ha battuto 34-17 gli azzurrini Primi punti del match di marca Gallese con Evans che da 25 metri non ha dubbi e sceglie di calciare in mezzo ai pali portando i suoi sul 3-0. Il Galles spinge sull’acceleratore e, dopo aver sfiorato la meta con Williams – tenuto alto ...

Rugby - Test Match giugno 2018 : dominio Nuova Zelanda con la Francia - Super Irlanda : Non solo l’eccezionale successo timbrato Italia con il Giappone, sono andati in scena oggi, sabato 16 giugno, tanti Test Match importanti per questo giugno 2018. Andiamo a riepilogarli. Nuova Zelanda-Francia 26-13 Chiudono la serie gli All Blacks, secondo successo in due partite con i transalpini. Partita decisa sin dai primi minuti: partono Nuovamente forte gli uomini di Jacques Brunel, ma al 12′ Benjamin Fall viene espulso a causa ...

Rugby - Test Match 2018 : Giappone-Italia 22-25. Le pagelle degli azzurri : Super Leonardo Ghiraldini : Un successo che mancava da novembre, una prestazione eccellente in un Match durissimo ed emozionante. L’Italia del Rugby torna a vincere e lo fa nel secondo Test Match di giugno con il Giappone: 25-22 a Kobe per gli azzurri che la spuntano sui padroni di casa. Andiamo a rivivere il Match con le pagelle della squadra guidata da Conor O’Shea. Hayward, voto 7,5: non c’è stata una minima sbavatura per l’estremo tricolore. ...

Rugby – Tour estivo - a Oita il Giappone Supera l’Italia 34-17 : L’Italia del Rugby ad Oita per il Tour estivo incassa una clamorosa sconfitta, è l’ottava di fila per la Nazionale azzurra Un uno-due micidiale della linea arretrata Giapponese tra il ventesimo e il ventiseiesimo della ripresa, con Lemeki prima e Matsushima poi a battere la linea arretrata italiana, il Giappone si impone per 34-17 sugli Azzurri al Bank Dome di Oita nel primo dei due test-match del Tour estivo. Per l’Italia è l’ottava ...