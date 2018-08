Sulmona | arrestati autori di raid razzista in centro migranti Video dell’irruzione | “Mo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 agosto 2018) Fecero irruzione neldi accoglienza di, in provincia dell’Aquila, minacciando icon una pistola scacciacani e finendo per accoltellare un ragazzo originario del Gambia. Il fatto risale al 12 giugno scorso, e oggi i due responsabili del blitz sono stati. Si tratta di Serafino Di Lorenzo di 39 anni, e del 45enne toscano Nicola Spagnoletti. Per loro l’accusa è tentato omicidio aggravato nei confronti di un cittadino straniero. La Procura infatti, al termine delle indagini, ha contestato l’aggravante della discriminazione e odio razziale, che sarebbe emersa analizzando alcuni post pubblicati successivamente su Facebook da uno degli. In uno deiregistrati durante l’irruzione si sente Di Lorenzo pronunciare la frase “Mo questi qua li uccido uno a uno“. Nelle immagini si vede anche il coltello usato per ...