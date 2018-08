Sui vaccini una pagina infame dal Senato Il medico Burioni attacca la

Milleproroghe e decreto lavoro - lunedì rush finale al Senato. Mini-fronda M5S Sui vaccini : L'Aula di Palazzo Madama si appresta alla chiusura estiva e accelerando sui provvedimenti ancora all'esame. Lo slittamento di 12 mesi dell’obbligo vaccinale potrebbe umentare i voti in dissenso in casa M5S: i casi Fattori e Trizzino...

"Ho visto bambini morire di morbillo" : il M5s si spacca Sui vaccini : Il deputato M5s Giorgio Trizzino, direttore sanitario all'Ospedale dei bambini di Palermo, va all'attacco sullo slittamento...

M5S si spacca Sui vaccini : Palermo, 4 ago., AdnKronos, - Il Movimento Cinque Stelle si spacca sui vaccini. Dopo Elena Fattori, che ha annunciato il voto in dissenso dal suo Gruppo sull'emendamento al milleproroghe che fa ...

Monta il dissenso M5S Sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino : Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole : Dopo la senatrice Elena Fattori, anche Giorgio Trizzino, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprime dissenso sulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice Fattori'.--'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa ...

Trizzino contro i grillini Sui vaccini : "No alle deroghe" : Dopo Elena Fattori , ora anche Giorgio Trizzino , direttore sanitario dell'ospedale dei Bambini di Palermo, prende le distanze dal Movimento 5 Stelle sul tema dei vaccini . Il deputato ha scritto un ...

"Perché Sui vaccini sto contro il governo" : L'emendamento al milleproroghe presentato e approvato ieri dalla maggioranza al Senato, agisce sulla legge vaccini prorogando di un anno la necessità della presentazione del certificato vaccinale per la frequenza al nido e alla materna. Non cancella l'obbligo, ma proroga il controllo. Per usare una metafora è come se imponessi l'uso delle cinture di sicurezza in auto ma impedissi per un anno di fare la multa a chi non le ...

L'obbligo Sui vaccini slitta all'anno scolastico 2019-2020 : Sono stati approvati in Senato gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e della Lega che rinviano all'anno scolastico 2019-2020 il divieto di accesso a scuola ai bambini non vaccinati. Gli emendamenti sono passati con 149 voti favorevoli e 100 contrari. Solamente un senatore si è astenuti. Questi emendamenti sui vaccini, approvati ieri in Commissione Affari costituzionali, hanno scatenato una vera e propria bagarre politica.La deputata di Forza ...

In Cina c’è uno scandalo Sui vaccini che è anche una lezione anti complotti : Roma. Come funziona, più o meno, una cospirazione intorno ai vaccini? Ci sono molte varianti, ma alcuni elementi fissi sono: una multinazionale del settore farmaceutico (“Big Pharma!”) avida e disposta a mettere il profitto prima della salute dei cittadini; un governo omertoso e sottomesso alla gran

Al M5s piace la flessibilità. Ma solo Sui vaccini : Ospite di Agorà Estate su Rai Tre (qui la puntata integrale), il ministro della Salute Giulia Grillo, è tornata sul tema dell'obbligo vaccinale per dire che questo “si può graduare: nell'intensità, nel tempo e anche livello territoriale. Perché ci sono regioni che hanno coperture altissime e altre m

Ivan Zaytsev/ Video - il campione del volley e il caos social Sui vaccini (Ivan : lo zar della pallavolo) : Ivan Zaytsev, lo zar della pallavolo: l'addio a Perugia, l'avventura a Modena e il caos sui social network legato al caso vaccini che ha coinvolto anche la famiglia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 07:08:00 GMT)

Attivista no vax condannata - manifestare è lecito. Diffondere dati falsi Sui vaccini no : A quanto pare, i vaccini sono finiti anche in un’aula di giustizia penale. E hanno provocato una prima condanna, per il reato di “procurato allarme”. Premessa doverosa: chi scrive conosce questa vicenda solo tramite gli articoli dei media; quindi, eviterà accuratamente di addentrarsi in qualsiasi valutazione di merito della vicenda processuale. Le sole considerazioni, di natura esclusivamente giuridica e generale, che si abbozzeranno in questo ...

Modena - diffuse cartelloni con dati errati Sui vaccini : no vax condannata per procurato allarme : "Non speculate sui bambini, vogliamo la verità sui vaccini: 21.658 danneggiati nel triennio 2014-16 secondo i dati Aifa", si leggeva nei cartelloni no-vax esposti a Modena nel febbraio scorso. Ora la donna che ha commissionato le affissioni è stata condannata per procurato allarme e dovrà pagare 400 euro di multa.Continua a leggere

Cara ministra Grillo - bene Sui vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...