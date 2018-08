Su Whatsapp arriva il pericolo Momo Game | s' indaga sul suicidio di un 12enne

Facebook pronta a monetizzare con Whatsapp : nell'anno nuovo arrivano gli annunci pubblicitari : Mentre questa trasformazione può portare a una base di utenti decrescente per WhatsApp, Facebook sembra destinata a convertire l'app di messaggistica mobile numero uno al mondo in una macchina per ...

Whatsapp business - arrivano i servizi a pagamento per le aziende : Uno dei sistemi di messaggistica istantanea più famosi ed utilizzati dagli utenti è sicuramente WhatsApp: di proprietà di Mark Zuckerberg, l'applicazione dall'icona verde è in continua fase di implementazione di novità, soprattutto perché Telegram, il principale competitor, è in continuo incremento di attivazioni. L'ultima novità riguarda nello specifico le aziende: a gennaio 2018 gli sviluppatori hanno promosso WhatsApp business, uno strumento ...

Su Whatsapp arrivano le chiamate di gruppo (Android e iOS) : Anche su Whatsapp arrivano le videochiamate di gruppo, lo ha annunciato l’azienda stessa in un post sul blog ufficiale. Crittografate e al massimo con quattro persone, queste le novità introdotte nell’app di messaggistica istantanea più popolare al mondo per Android e iOS. chiamate audio e video di gruppo su Whatsapp Alla fiera per sviluppatori F8 di Facebook a maggio, Whatsapp ha annunciato che avrebbe portato le chiamate di gruppo ...

Whatsapp : arriva Momo - lo scherzo che incute paura : WhatsApp è l’applicazione di messaggistica che nel corso degli ultimi anni ha conquistato una grande fetta di consumatori. Grazie alle tante funzioni disponibili e a tutte le novita' che di volta in volta vengono introdotte, la piattaforma è la più amata dagli utenti. All’interno di un’app così diffusa, non sorprende l’esistenza di malintenzionati che mettono in circolo fake news e messaggi spam. L’ultimo fenomeno prende il nome di Momo, e non è ...

Whatsapp - allarme tra gli utenti : arriva il backup che prosciuga i Giga - I trucchi per evitarlo : Whatsapp, allarme tra gli utenti: arriva il backup che prosciuga i Giga Whatsapp, allarme tra gli utenti: arriva il backup che prosciuga i Giga - I trucchi per evitarlo Nel corso degli anni Whatsapp ...

Whatsapp - arriva la versione beta 2.18.206 : due importanti novità per gli utenti : Whatsapp non indietreggia. Nonostante il successo che lo vede leader tra le app di messaggistica Windows Phone, Ios e Android, il team di sviluppo continua a proporre l'aggiunta di features molto gradite agli utenti. Gli ultimi sviluppi parlano di due importanti aggiornamenti: uno riguarda un sensibile passo in avanti nel contrasto allo spam, l'altro invece dovrebbe riguardare le note vocali, funzione molto utilizzat [VIDEO]a dall'utente medio. ...

Whatsapp - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

Whatsapp : arrivano su Windows 10 Mobile i canali stile Telegram : Una delle tante funzioni che Telegram possiede ma manca a WhatsApp, il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, riguarda la possibilità di creare dei veri e propri canali di comunicazione. Adesso pare che Mark Zuckerberg voglia aggiungere questa funzionalità anche nella propria applicazione e ne è la prova il recente aggiornamento lato server rilasciato, oltre che su Android e iOS, anche su Windows 10 Mobile e la variante desktop di ...

Whatsapp : arriva un “bollino” per riconoscere fake news e truffe nei messaggi : Nell’ampio e variegato settore dei servizi di comunicazione online, WhatsApp occupa un posto di rilievo essendo tra le piattaforme di messaggistica istantanea più usate nel mondo, che offre strumenti di comunicazione di ogni genere, dai messaggi alle chiamate vocali, fino alle videochiamate, offrendo la possibilità di restare sempre in contatto con gli altri. Come avviene ormai da tempo con social network e piattaforme di messaggistica, ...

Whatsapp - arriva un'altra truffa : a rischio i correntisti Unicredit : Le truffe ci rincorrono. Anche sullo smartphone. E non sorprende che uno dei canali più utilizzati dai malintenzionati sia Whatsapp, l'app più usata dagli italiani. L'ultima trovata si sta diffondendo ...

Whatsapp - dopo il pallino nero arriva la minaccia 'killer' : 3 Negli ultimi giorni si è discusso ampiamente sul presunto pericolo del pallino nero, chiamato così a causa di un messaggio ricevuto tramite WhatsApp [VIDEO] con un pallino nero che invita l'utente a premerci sopra. Qui, come nel resto del mondo, molti si sono allarmati per questa faccenda rivelatasi poi non così dannosa per i telefoni cellulari come si credeva inizialmente. Infatti premendo sull'ormai celeberrimo pallino nero ...