Stitichezza - le cause e i rimedi per combatterla : Soffre di problemi di evacuazione il 25% della popolazione. La Stitichezza che colpisce prevalentemente le donne e gli anziani, è un sintomo comune a molte malattie. Si intende per stipsi uno scarso numero di evacuazioni ma anche nella regolarità vanno valutati dimensioni e peso delle feci, la loro