Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio ligure

Incendi Genova : scatta lo Stato di grave pericolosità : scatta da sabato 4 agosto lo stato di grave pericolosita’ per gli Incendi boschivi su tutto il territorio ligure. Il provvedimento e’ stato adottato dalla Regione su indicazione della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, alla luce delle condizioni meteo registrate in questi ultimi giorni, che hanno determinato una maggiore secchezza della vegetazione. “Fino alla revoca dello stato di grave pericolosita’ – ...

Bonus assunzioni under 35 : è Stato esteso fino al 2020 : Il voto finale sul Decreto Dignita' è atteso per giovedì 2 agosto 2018. Ma, nel frattempo, iniziano ad uscire notizie su alcune importanti modifiche che dovrebbero consentire un'accelerazione alla nostra economia e al nostro mercato del Lavoro. In particolare, la Commissione Lavoro e Finanze della Camera avrebbe approvato un emendamento che consente di prorogare il Bonus assunzioni under 35 fino alla fine del 2020. Il nuovo Bonus ...

Israele : è libero Jorit Agoch - l'artista napoletano arreStato a Betlemme : Il ritrattista napoletano Jorit Agoch torna a casa dopo 24 ore di fermo. l'artista, da qualche giorno a Betlemme per la realizzazione di un murale di 4 metri sul muro di separazione israeliano, è stato arrestato [VIDEO] dalla Guardia di frontiera del posto. Il volto rappresentato è quello di Ahed Tamimi, la 17enne attivista della resistenza palestinese tornata libera qualche giorno fa: era in carcere dal dicembre 2017 con l'accusa di oltraggio a ...

Norcia - 33enne colpito da un pugno : è grave/ Ultime notizie - arreStato l'aggressore : lite per futili motivi : Norcia, 33enne colpito da un pugno: è grave. Ultime notizie, arrestato l'aggressore e condotto in carcere: lite per futili motivi secondo quanto riportato dagli inquirenti(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:50:00 GMT)

ArreStato l'uomo che ha abusato della ragazza di Reggio Emilia : è un richiedente asilo : La scorsa domenica, una ragazza di 24 anni è stata stuprata per strada da uno straniero che, con violenza, intorno alle 20.30, ha sorpreso la poveretta alle spalle e ne ha abusato sessualmente. Il fatto è avvenuto in via Petit Bon, che si trova nella zona periferica di Reggio Emilia. Grazie alla descrizione accurata della ragazza, l'uomo è stato Arrestato. Si era nascosto in campagna, in un luogo isolato, sperando di non essere scoperto dalle ...

Busto Arsizio : arreStato rapinatore - caccia al complice. Il Benzinaio è grave : Continua la caccia all'uomo nel Varesotto, dopo che le forze dell'ordine hanno catturato uno dei due rapinatori. Ora si indaga senza sosta per arrivare ad identificare l'altro, quel complice che ...

F1 - Vettel spiazza tutti : “non è Stato un grave errore - anche se gli effetti sulla gara sono stati devastanti” : Il pilota della Ferrari commenta il suo ritiro dal Gp di Germania, svelando i motivi che lo hanno costretto al ritiro Una delusione enorme per la Ferrari e per Sebastian Vettel, è Lewis Hamilton a trionfare nel Gp di Germania tornando in vetta al Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse L’inglese della Mercedes, scattato dalla quattordicesima posizione in griglia, si impone dopo una grande rimonta e mette la freccia nella classifica ...

Marchionne grave - Manley alla guida di Fca. Elkann : «Per noi è Stato un leader illuminato» : Elkann: “Dolore per un amico e un leader illuminato”. Le condizioni dell’ad, reduce da un intervento chirurgico, si sono aggravate in poche ore

Marchionne è grave - Manley alla guida di Fca. Elkann : «È Stato un leader illuminato» : «Sergio Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono molto gravi per «complicazioni inattese durante la convalescenza». Il responsabile di Jeep Mike Manley nominato nuovo Ceo di Fca; Camilleri a capo di Ferrari. Elkann: «Sergio ci ha insegnato a pensare diversamente. Ora rispettiamo la privacy sua e delle persone che gli sono ...

Roma : dipendente dell'Atac è Stato contagiato dalla tubercolosi : La nuova linea della metropolitana di Roma, nello specifico la metro C, continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. Dopo la chiusura da parte della Procura di Roma delle indagini per l'inchiesta relativa ai lavori per la creazione della metro, per i quali in 25 sembrano essere colpevoli di falso, truffa e corruzione e tra gli indagati risulta esserci anche il nome di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma; un nuova notizia negativa è ...

Grave incidente sull'A4 - coinvolto Marco Paolini. Grave una donna - l'attore in Stato di choc : l'attore Marco Paolini &eGrave; tra gli automobilisti coinvolti in un Grave tamponamento avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada A4, tra i caselli di Verona sud e Verona est, nel quale due donne sono rimaste ferite.Secondo una prima ricostruzione una Volvo, sulla quale si trovava Paolini, avrebbe tamponato, per cause in fase d'accertamento, una Fiat 500 sulla quale viaggiavano le due donne; nell'urto la vettura ha superato la barriera tra le ...

Tour de France - Vincenzo Nibali racconta caduta sul pavè : ‘Sono Stato un gatto’ : Non è stato lo show esaltante di quattro anni fa, quando aveva danzato con numeri da equilibrismo sotto la pioggia, ma Vincenzo Nibali [VIDEO]è riuscito a concludere la tappa del Tour de France con il pavè con piena soddisfazione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha rimediato ad una situazione pericolosa ancora nelle fasi centrali della corsa, quando era rimasto coinvolto in una caduta ed è riuscito a rientrare prontamente. Il ritmo ...

Tour de France - Vincenzo Nibali : ‘Lo sforzo è Stato violento’ : Se tre anni fa il Mur de Bretagne era stato il primo campanello d’allarme per Vincenzo Nibali in un Tour de France [VIDEO] di alti e bassi, stavolta la breve salita bretone ha dato una risposta molto più confortante. Il fuoriclasse siciliano ha ben pedalato nella sesta tappa del Tour, nonostante un frazionamento del gruppo verso meta' corsa che lo ha costretto ad inre per qualche chilometro. Nel temuto finale invece Nibali è andato molto bene, ...

ANTICIPAZIONI/ Il Segreto - Saul arreStato cerca la libertà - Candela scappa da Severo : Le ANTICIPAZIONI Il Segreto [VIDEO] tornano puntuali per raccontarci la trame dei nuovi della soap spagnola, che andranno in onda nella settimana tra il 9 e 13 luglio 2018. Ma ecco in dettaglio che cosa ci aspettera'. Francisca dice a Saul di essere disposta ad aiutarlo, a condizione che lasci una volta per tutte Julieta, ma lui rifiuta. La Montenegro allora fa di tutto per isolare il suo ex pupillo da chiunque potrebbe aiutarlo. Continuano i ...