Spray urticanti gratis per tutte Così la sindaca leghista protegge le sue

ilgiornale

: @tantosec62 @SoniaGrotto Adesso verranno banditi gli spray urticanti perché considerate armi improprie! - Ilbianconero2 : @tantosec62 @SoniaGrotto Adesso verranno banditi gli spray urticanti perché considerate armi improprie! - flores_milano : @matteosalvinimi Ma forse mi confondo, ma gli spray urticanti non erano stati messi fuorilegge da qualche benpensan… - paolo_caggiano : @matteosalvinimi Legalizzare gli spray urticanti. La difesa,è sempre legittima @matteosalvinimi -

(Di sabato 4 agosto 2018) 'Ve lo regalo io loal peperoncino' . Susanna Ceccardi non ha alcun dubbio: la legittima difesa è sempre legittima. E non a targhe alterne come la interpretano la sinistra e un certo ramo della. ...