Spazio | si apre l’era del volo umano su mezzi privati | presentati gli equipaggi di Dragon

(Di sabato 4 agosto 2018) Eric Boe, Chris Ferguson, Nicole Mann, Bob Behnken, Doug Hurley, Josh Cassada, Suni Williams, Victor Glover, Mike Hopkins: sono loro, in ordine di apparizione, i 9 astronautiil 3 agosto dalla Nasa durante una cerimonia per rendere pubblici i primidelle navette privatee Starliner. L’evento, tenuto al Johnson Space Center di Houston e presieduto dall’amministratore dell’agenzia statunitense Jim Bridenstine, assegna così un volto – anzi, 9 – alla tanto discussazzazione americana dello. Con l’annuncio – spiega Global Science – sidunque una nuova era dei voli umani targati Nasa, che si prepara a riacquistare l’autonomia nel trasportonellodopo l’uscita di scena dello Space Shuttle. Da quando quest’ultimo è andato in pensione, nel luglio 2011, la navetta russa Soyuz è diventata infatti l’unico taxi disponibile per ...