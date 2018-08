Sotto la piazza sventrata ricompare un ponte dimenticato e pericolante

Piazza Affari parte male - poi rimbalza. Mediobanca Sotto i riflettori : I dati macro confermano che l'economia italiana sta frenando. Produzione industriale di giugno +0,5%, da +0,8%, rivisto, precedente di maggio. Le stime erano a +0,4%. Il dato anno su anno è stato ...

Torna in cinema Sotto le stelle in Piazza Ospitalieri a Altopascio : Gli spettacoli iniziano alle 21,30. Il biglietto costa 5 euro, 4 euro il ridotto per over 65 e under 12. Per le due prime visioni, invece, l'intero costa 7 euro e il ridotto 5.

Sotto la parità il comparto alimentare a Piazza Affari - -0 - 69% - : Registra una modesta discesa l' indice del settore alimentare italiano , mentre l' EURO STOXX Food & Beverage consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a quota 83.706,...

Marghera Estate 2018 : dal 2 agosto all'8 settembre - in piazza Mercato a Marghera - "Cinema Sotto le stelle" : Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15 ad agosto e alle 21 a settembre. La biglietteria aprirà alle ore 19. Il biglietto costa 3 euro , soci MakingMovie 2 euro, e il carnet da 10 ingressi 20 euro ,...

Piazza Affari riduce il rosso e viaggia poco Sotto la parità : Teleborsa, - Dopo un avvio giornata negativo in fondo agli eurolistini, Piazza Affari riduce il rosso e vede il FTSE MIB in calo dello 0,25% . I riflettori sono tutti puntati sui titoli della Galassia ...

Sotto la parità il comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...

Borse europee Sotto la parità. Piazza Affari si allinea : Piazza Affari continua la seduta sotto i livelli della vigilia, intonandosi all'andamento debole delle Borse europee. Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del ...

Borse europee e Piazza Affari verso avvio Sotto parità - focus su Pil Cina e parole Trump : Previsto un avvio in territorio negativo anche per le principali Borse europee e per Piazza Affari. La settimana riparte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese. Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il Pil del secondo trimestre 2018 ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% rispetto al +6,8% della passata ...

UniCredit Sottoscrive Minibond emesso da Piazza Italia : Teleborsa, - UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Piazza Italia, brand Italiano di abbigliamento per donna, uomo e bambino, e azienda leader nel fashion retail in Italia. Il ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari ancora Sotto i 21.500 punti (29 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI per Piazza Affari ci sono diversi dati macroeconomici in agenda. Il Ftse Mib riparte sotto i 21.500 punti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 04:04:00 GMT)

Piazza Affari : titoli bancari Sotto pressione ancora a lungo : Alle pressioni dettate dalla guerra dei dazi, ormai conclamata, si aggiungono anche quelle causate dalla questione del petrolio. Intanto la politica italiana torna a dare qualche preoccupazione, tanto da portare i mercati a mantenere alta l'allerta. La view di Vincenzo Longo Market Strategist di IG. Si inasprisce ulteriormente la guerra ...

Piazza Affari arretra : euro e dollaro Sotto i riflettori : ... debolezza a sua volta derivante dalle nubi che si sono addensate all'orizzonte di una economia a stelle e strisce sempre più orientata ad intraprendere una serie di misure di carattere ...