Sono 3 | Micaela | Manuela e Marta Ecco le figlie ‘mai viste’ di Massimo Boldi

caffeinamagazine

: RT @sabrika65: Sono solo animali???? ???? - micaela_ferrero : RT @sabrika65: Sono solo animali???? ???? - _Micaela_______ : RT @mascolosavesme: Ci sono due tipi di persone: quelli che PENTOLE E BICCHIERI SONO LÌ DA IERI ESCO A FAR LA SPESA E POI TI AIUTO VOLENTIE… - i_poteri_forti : @EugenioCardi Ah, adesso che l’hanno scaricata capisce chi sono i M5S. All’epoca di @ignaziomarino però, li osannav… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Classe 1945 e con 1,77 cm d’altezza,è uno dei volti più noti del cinema italiano. Insieme allo storico amico Christian De Sica ha dato vita a una serie di famosi cinepanettoni, e si è affermato come talento comico amato dagli italiani. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità. A Milano, nei primi anni ’70,ha conosciuto Maria Teresa Selo, che purtroppo è deceduta nel 2004, dopo anni di lotta contro il cancro al fegato. ‘’Quando ho conosciuto mia moglie Marisa lei aveva 17 anni, io già 28. Mio suocero Tonino si è visto arrivare a casa un capellone che suonava la batteria. Non avevo un lavoro stabile, non ero nessuno. Era preoccupato. ‘Che futuro le dai?’, diceva’’, ha dichiarato qualche tempo fa. In realtà poi un futuro c’è stato, ed anche fortunato. Visto che i due sisposati nel ...