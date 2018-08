Softball | Mondiali 2018 | tre sconfitte in tre gare per l’Italia Contro il Botswana è

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Botswana. Programma - orari e tv : Quella tra Italia e Botswana rappresenta, sulla carta, la partita più semplice per le azzurre. La nazionale africana, oltre la trentesima posizione nel ranking mondiale, non sembra essere neanche lontanamente in grado di impensierire le italiane in questo impegno valido per il girone B dei Mondiali di Softball 2018. Italia-Botswana è in Programma nella notte di sabato 4 novembre, alle ore 5.30 italiane (al Zett. A. Ball Park saranno le ore 12.30 ...

Softball - Mondiali 2018 : l’Italia combatte ma non basta. Il Canada si impone per 1-0 : L’Italia ha cuore da vendere, ma ancora una volta questo non è bastato. Dopo il 3-2 con l’Australia, anche il secondo impegno di giornata ai Mondiali di Softball si chiude con una sconfitta. Il Canada si è imposto per 1-0, infliggendo alle azzurre il terzo ko consecutivo. È una consolazione magra, alla luce del risultato, ma anche stavolta l’Italia se l’è giocata alla pari contro una Nazionale più quotata. Il manager ...

Softball - Mondiali 2018 : colpaccio sfiorato per l’Italia. L’Australia rimonta e vince al tie-break : Sconfitta a dir poco amara per l’Italia nel secondo match dei Mondiali di Softball di China, in Giappone. Le azzurre sono state battute dall’Australia per 3-2 al tie-break in modo rocambolesco e bruciante. Dopo un avvio da sogno, le ragazze di Enrico Obletter si sono trovate in vantaggio per 2-0 alla fine del primo inning; poi, però, le Aussie sono pian piano risalite, sfruttando due errori della difesa azzurra, fino ad operare il ...

Softball - Mondiali 2018 : la seconda giornata. Alla Cina il big match con l’Australia - Porto Rico di misura sull’Olanda : Dopo l’esordio consistito nel solo incontro tra Giappone e Italia, la seconda giornata dei Mondiali di Softball 2018 è da considerare come il vero e proprio ingresso nel vivo della manifestazione iridata. Si sono giocati undici incontri, due dei quali dall’esito davvero molto tirato. Il primo di essi è il match più importante della giornata, quello tra Cina e Australia. Hanno vinto le cinesi per 1-0 al termine di un lungo duello sul ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Canada. Programma - orari e tv : C’è un solo giorno in cui l’Italia, in questi Mondiali di Softball 2018, è costretta a giocare un doppio turno: quel giorno è il primo sabato della manifestazione. Poche ore dopo aver condiviso il NASPA Stadium con l’Australia, le azzurre affronteranno un altro ostacolo di grande valore tecnico e difficoltà: il Canada, che ha ospitato l’ultima edizione e sembra pronto a fare pochi sconti alle nazionali avversarie fino ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Australia. Programma - orari e tv : Dopo il debutto con sconfitta per 9-0 contro il Giappone nella partita inaugurale, l’Italia è chiamata a tentare di raddrizzare subito la propria situazione nei Mondiali di Softball 2018. Per le azzurre, però, il compito resta particolarmente arduo, perché l’Australia è tra le nazioni candidate a fare parecchia strada in quel di Chiba. L’incontro sarà valido per il Gruppo B. Italia-Australia è in Programma nella notte di sabato ...

Softball - Mondiali 2018 : doppio impegno chiave per l’Italia. Canada fuori portata - ma con l’Australia giocarsela è possibile : Dopo il giorno di riposo torna in campo l’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba. Il debutto contro le padrone di casa del Giappone è stato scottante, ma per le azzurre è il momento di voltare pagina. La sconfitta con le padrone di casa era prevedibile. Il manager Enrico Obletter era stato chiaro alla vigilia, ritenendo il Giappone fuori portata. Il campo, però, è stato severo perché il 9-0 senza nessuna valida fa comunque male ed è duro ...

Softball - Mondiali 2018 : avvio in salita per l’Italia. Il Giappone vince nettamente 9-0 : Iniziano in salita i Mondiali di Softball dell’Italia, sconfitta nettamente, 9-0, nel match inaugurale dal Giappone padrone di casa. Era una sfida complicata, quasi proibitiva, ma il verdetto del diamante di Narita è stato severo per le azzurre, che hanno chiuso il match senza alcuna valida. Come annunciato dal manager Enrico Obletter, è stata Greta Cecchetti la lanciatrice partente, messa subito in difficoltà dalla battuta profonda a ...

Softball - Mondiali 2018 : debutto complicato per l’Italia contro il Giappone. Provarci è la parola d’ordine : Domani è il gran giorno del debutto dell’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba. Il primo avversario sarà il Giappone padrone di casa nel match che inaugurerà l’intera competizione. È una sfida difficile, quasi impossibile per le azzurre, inutile girarci intorno. Le nipponiche sono tra le favorite alla vittoria finale, protagoniste di livello assoluto della scena mondiale. Ma l’Italia ha il compito di Provarci. Il manager ...

Softball - Mondiali 2018 : Italia-Giappone. Programma - orari e tv : Prenderanno il via domani i Mondiali di Softball di Chiba. Ad aprire le danze sarà l’Italia, che nel primo match affronterà il Giappone padrone di casa. Una sfida difficile, perché le nipponiche sono una delle favorite al successo finale. Le azzurre si presentano alla rassegna iridata con un gruppo giovane ma ambizioso, decise a giocarsi l’accesso alla seconda fase, che sarà garantito a quattro delle otto squadre che formano il ...

Softball - Mondiali 2018 : USA favoriti nell’edizione che porterà la nazione vincitrice a Tokyo 2020 : Da Chiba a Tokyo il passo è breve: tra la città del secondo maggior porto mercantile del mondo e la capitale del Giappone ci sono soltanto una cinquantina di chilometri, che passano quasi tutti vicino alle acque della Baia di Tokyo. Il passo, però, è anche lungo per il Softball internazionale: con i Mondiali 2018, la squadra che vincerà a Chiba si guadagnerà un biglietto di sola andata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, che vedranno il ritorno ...

Softball - Mondiali 2018 : obiettivo seconda fase per l’Italia. Qualificazione difficile ma non impossibile : Meno due al debutto dell’Italia ai Mondiali di Softball di Chiba. Giovedì 2 agosto alle ore 13.00 italiane (in Giappone saranno le 20.00), le azzurre disputeranno il loro primo incontro proprio con le padrone di casa. Il modo peggiore probabilmente per aprire un Mondiale ma una conferma del livello della competizione. L’Italia è stata inserita nel gruppo B, quello che, almeno sulla carta, sarà dominato da Giappone e Canada. La ...