huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Sisma, energia mutui e vaccini: il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. Rinviata liberalizzazione di luce e gas htt… - MarcoCapoccetti : RT @HuffPostItalia: Sisma, energia mutui e vaccini: il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. Rinviata liberalizzazione di luce e gas htt… - giulio_galli : RT @HuffPostItalia: Sisma, energia mutui e vaccini: il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. Rinviata liberalizzazione di luce e gas htt… - HuffPostItalia : Sisma, energia mutui e vaccini: il Milleproroghe ha dentro un po' di tutto. Rinviata liberalizzazione di luce e gas -

(Di sabato 4 agosto 2018) C'è voluta una lunga seduta notturna, iniziata alle 23.30 di giovedì 2 agosto e terminata alle 2.20 di venerdì 3, per avere il via libera per l'aula del Senato al decreto. La commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama è stata chiamata agli 'straordinari' per terminare l'esame degli emendamenti al testo, che alla fine hanno reso più corposo il provvedimento uscito dal Consiglio dei ministri. Ecco, di seguito, le principali novità introdotte in commissione.PROVINCE - All'election day del 31 ottobre prossimo per il rinnovo delle presidenze delle Province e dei Consigli provinciali, potranno candidarsi ed essere eletti anche "i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni". Lo stabilisce un emendamento approvato dalla commissione Affari costituzionali del Senato al ...