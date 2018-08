Sincro | Europei | l' Italia ancora sul podio | bronzo a squadre

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 - Ancora una medaglia azzurra : bronzo per l'Italia nel team free : Splendido bronzo per le azzurre del Nuoto Sincronizzato agli Europei 2018 di Glasgow nel team free Terza medaglia del sincro e quinta degli sport acquatici agli Europei di Glasgow per i colori azzurri. Il team free è terzo e supera il muro dei 92 punti. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza ...

Europei Nuoto Sincronizzato 2018 – Ancora una medaglia azzurra : bronzo per l’Italia nel team free : Splendido bronzo per le azzurre del Nuoto Sincronizzato agli Europei 2018 di Glasgow nel team free Terza medaglia del sincro e quinta degli sport acquatici agli Europei di Glasgow per i colori azzurri. Il team free è terzo e supera il muro dei 92 punti. Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e le riserve Domiziana Cavanna e Federica Sala ...

Nuoto Sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia conquista un sofferto bronzo. Russia ancora dominatrice : Gli Europei di Nuoto sincronizzato allo Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) sono giunti alla seconda giornata assegnante medaglie. A partire dalle 14.30 sono scese in acqua le ragazze del programma libero della prova a squadre che a suon di evoluzioni in vasca si sono affrontate per conciliare determinazione e leggiadria. Ebbene, le nostre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, ...

Nuoto Sincronizzato - Europei 2018 : Italia terza nei preliminari del duo libero. Russia davanti a tutte : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Programma che ha avuto inizio stamane, alle ore 10.00, con i preliminari del programma libero del duo. Costanza Ferro e Linda Cerruti, dopo aver ottenuto il bronzo nella routine tecnica, si sono esibite quest’oggi accompagnate dalla musica “Halloween Horror Scary Sounds and Music“, mettendo in mostra ...

LIVE Nuoto Sincronizzato - Europei 2018 in DIRETTA : 4 agosto. L’Italia in lizza per il podio nel libero della prova a squadre : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la sfida per il podio alla coppia spagnola. Nel pomeriggio si disputerà l’attesissima finale della routine libera della prova a squadre, in cui le azzurre guidate da Patrizia Giallombardo proveranno a superare la Spagna (terza nei ...

Nuoto Sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia a caccia del bronzo nel libero della prova a squadre : Seconda giornata di gare al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) per gli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. L’Italia è reduce da un day-1 con due medaglie all’attivo: un argento nel duo misto tecnico conquistato da Giorgio Minisini e Manila Flamini ed un bronzo nel duo tecnico ottenuto da Linda Cerruti e Costanza Ferro. Un bottino, dunque, di tutto rispetto che conferma il ruolo di primo livello del Bel Paese anche se ...

Europei di nuoto : quattro medaglie per l’Italia. Bronzo per due liguri nel Sincro : Agli Europei, due medaglie azzurre nel sincronizzato e una nei 400 misti con Ilaria Cusinato. Nel sincro Minisini-Flamini delusi: «Volevano tagliarci le gambe». Errore pagato caro nel programma dedicato ai migranti. Nel tecnico Bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro

Nuoto Sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di sabato 4 agosto. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia si presenta alla seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato in corso di svolgimento a Glasgow dopo aver conquistato due medaglie nelle prime due finali del programma: il bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico e l’argento di Giorgio Minisini e Manila Flamini nel duo tecnico misto. Oggi tornerà in vasca la coppia Cerruti-Ferro, impegnata nei preliminari del duo libero per lanciare la ...

Europei di nuoto Sincronizzato – L’Italia parte col botto - splendido bronzo della coppia Cerruti-Ferro : Nella finale del duo (routine tecnica), le azzurre strappano un bellissimo bronzo che vale la prima medaglia per l’Italia agli Europei Iniziano benissimo gli Europei di nuoto sincronizzato per l’Italia, la coppia formata da Linda Cerruti e Costanza Ferro centrano la medaglia di bronzo nel duo (routine tecnica). Accompagnate dalla musica “Concerto for Violin Strings & Basso” di Leonard Bernstein, le azzurre ottengono il ...

Nuoto Sincronizzato - Europei 2018 : Giorgio Minisini e Manila Flamini sono d’ARGENTO nel duo misto tecnico : Stavolta “A scream for Lampedusa” non vale il successo al duo misto italiano Giorgio Minisini / Manila Flamini, impegnato nella finale della routine tecnica degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato. Accompagnati dalla stessa musica di Michele Braga, ma con un esercizio completamente diverso in acqua rispetto all’oro iridato di Budapest (Ungheria), Giorgio e Manila non sono riusciti a comunicare la stessa sincronia e leggiadria ...

