Si innamorano su una panchina di Villorba | lui la compra e se la porta a casa

(Di sabato 4 agosto 2018) Proprio su quellaha trovato l'amore della sua vita. Quindi perché nonrsi aquel magnifico ricordo? Romano De Marchi, impiegato di 47 anni residente a Marcon, in provincia di Treviso, ha chiesto al sindaco didi poterre via la"galeotta" e di sostituirla, a sue spese, con una panca nuova identica. Il permesso, come rila Tribuna di Treviso, gli è stato accordato. "Le storie belle, quelle a lieto fine - ha commentato il sindaco Marco Serena - esistono ancora".E ha aggiunto: "Due mesi fa è giunta una lettera in Comune. Un cittadino di Marcon ci chiedeva la possibilità di sostituire unadi piazza Aldo Moro, a Carità di, con una nuova, e che avrebbe pensato lui a tutto. Il motivo? Vi era legato affettivamente, perché lì seduto aveva parlato per ore con colei che ora è ...