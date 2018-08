Si diploma a 72 anni L' avevo promesso alla mia fidanzata

Cinquant'anni fa il diploma al 'Mattei' : organizzata la 'rimpatriata' : ... ci siamo impegnati molto per essere pronti all'ingresso nel mondo del lavoro con il ruolo di tecnici intermedi ". Sarà questa l'occasione per ritrovarci intorno ad un tavolo e scambiarci le ...

Marco muore a 19 anni dopo l'orale della maturità : diploma consegnato ai genitori durante il funerale : Aveva appena sostenuto l'esame orale di maturità ed è morto poco dopo in un terribile incidente d'auto che non gli ha lasciato scampo: il diploma è stato consegnato al...

La storia di Laurent Simons - il bambino di 8 anni già diplomato e pronto per l’università : Laurent Simons è nato in Belgio da papà belga e mamma olandese e, secondo quanto raccontano i suoi genitori, si è diplomato con dieci anni di anticipo. Con un quoziente intellettivo di 145, il ragazzino sarebbe già pronto a iniziare gli studi universitari.Continua a leggere