Si dimette il deputato-velista cacciato dal M5S | “Sono mancato a 7 sedute | linciaggio

Espulso dal M5s - il deputato velista si dimette dal Parlamento : Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5s, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto Fico, per annunciare il ritorno alla vita da sportivo e da cittadino. Nella comunicazione parla di "linciaggio mediatico" e nega le accuse di assenteismo: "Sono mancato solo a sette sedute per impegni sul territorio o malattia", spiega.

Camera : si dimette il deputato-velista ex M5s Mura : Andrea Mura, il deputato-skipper espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle, annuncia le dimissioni da parlamentare. In una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, il campione della vela afferma di aver "portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane", "in totale - aggiunge - sono mancato a 7 sedute, per impegni sul territorio o ...

Di Maio contro il deputato-velista dei 5 Stelle : "Frasi inaccettabili - deve dimettersi" : Non ci sta Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s sa bene che casi come quelli del Parlamentare M5s Andrea Mura, che...

M5s - Di Maio : “Mura? Deve dimettersi. Fare il deputato è un privilegio - giusto stare chiusi in Parlamento a lavorare” : “Non dovrebbe, doveva già” dimettersi. Così il vicepremier, Luigi Di Maio, sul caso del parlamentare velista, Andrea Mura, eletto nelle fila M5s, al centro di polemiche politiche per le assenze alla Camera. Le sue “sono dichiarazioni che non solo sono inaccettabili, ma bisogna considerare che i parlamentari, incluso io, sono dei privilegiati, hanno un lavoro da privilegiati con uno stipendi da privilegiati. Sono i primi che ...

Di Maio 'scarica' il deputato M5s velista Mura : "Avrebbe già dovuto dimettersi" : Il vicepremier, Luigi Di Maio, 'scarica' di deputato 'velista' di M5s, Andrea Mura. “Doveva già dimettersi”, ha commentato il ledare 5 stelle parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea dell'Alleanza delle cooperative. “I parlamentari - ha aggiunto - sono dei privilegiati con stipendi da privilegiati e sono i primi che devono andare a lavorare”.

Di Maio contro Mura - il deputato skipper M5s assenteista 'Deve dimettersi' : 'Quelle considerazioni, spero false, unite al livello di assenza, dovrebbero indurre il parlamentare Mura a dimettersi'. Lo afferma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio a ...