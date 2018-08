Shailene Woodley | «Nessun bullo è cattivo»

vanityfair

(Di sabato 4 agosto 2018) Questa intervista è stata pubblicata sul numero 31 di Vanity Fair, in edicola fino al 15 agosto 2018 Due sbadigli scandiscono il nostro incontro con. Lei cerca di nascondere il primo, al sopraggiungere del secondo si arrende, mette la mano alla bocca e riempie i polmoni con voluttà. «Le chiedo scusa. Avrei dovuto dormire di più stanotte, sono stanchissima». Perdonata. Dopo tre mesi passati in mare, le prime notti in un vero letto probabilmente sono difficili. Il ritorno alla terraferma è avvenuto con la fine delle riprese del film Resta con me, in arrivo in Italia il 29 agosto, girato tutto nelle acque delle isole Figi e diretto dal regista islandese Baltasar Kormákur, che ha voluto la realtà dell’oceano Pacifico per raccontare la storia vera di Tami Oldham Ashcraft. La donna, nell’estate del 1983, insieme al fidanzato Richard, fu vittima di un terribile naufragio. La ...