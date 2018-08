lastampa

: Sfamare il mondo con la genetica. È la strada giusta? @LaStampa - MiyakeEau : Sfamare il mondo con la genetica. È la strada giusta? @LaStampa - thexeon : Sfamare il mondo con la genetica. È la strada giusta? - grazia69mbs : Con i soldi dei contratti di tutti sti giocatori di calcio si potrebbe sfamare il terzo mondo È molto scandaloso -

(Di sabato 4 agosto 2018) Perché non guardare anche al lato del consumo? Consumare meno e meglio non sarà sufficiente pertutti, ma segnerebbe un passo significativo verso unpiù sostenibile. Forse non è poi ...