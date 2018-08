Serie A Udinese | friulani ko con l' Hannover 1-5

Serie A - le amichevoli : la Fiorentina vola sulle ali di Chiesa - solo 1-1 per l'Udinese : Detroit FC-Frosinone 0-10 7' Ciano, 17' Goldaniga, 28' Dionisi, 29' Sammarco, 48' aut. Centala, 51' Ghiglione, 57' Besea, 61' Soddimo, 78' Matarese, 86' Ghiglione A Detroit il Frosinone ha affrontato ...

Il figlio di Matteo Renzi verso la Serie A : in prova con la Primavera Udinese : L'Udinese potrebbe tesserare Francesco Renzi, 1,85 metri di altezza, attaccante classe 2001 di belle speranze, figlio dell' ex Premier Matteo, che da ieri è in prova con la squadra Primavera bianconera. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che pubblica un articolo in merito in prima pagina.Il giovane calciatore ha giocato in passato con l'Affrico di Firenze nella categoria Allievi dove si è fatto notare fino a ...

Serie A - ND Gorica-Udinese 0-2 : doppietta per Lasagna : NOVA GORICA - L' Udinese sbanca il campo dell'ND Gorica con il punteggio di 0-2 nel test amichevole giocato nel tardo pomeriggio. Man of the match Lasagna , autore di una doppietta nel primo tempo. Il ...

Ritiri Serie A/ Bologna - Genoa - Sassuolo - Torino e Udinese : raduno per 5 oggi (6 luglio) : Ritiri Serie A. Comincia la stagione di Bologna, Genoa, Sassuolo, Torino e Udinese: raduno per ben cinque squadre del massimo campionato oggi (6 luglio)(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 08:42:00 GMT)

Calciomercato Serie A - valzer di portieri : ecco i ribaltoni - le ultime su Genoa - Fiorentina - Samp - Udinese e Bologna : Calciomercato Serie A – Calciomercato di Serie A sempre più caldo, incredibile valzer di portieri. La prima mosse è quella del Genoa che ha trovato l’accordo definitivo con Federico Marchetti, sarà l’ex Lazio il sostituto di Perin, pronto al matrimonio con la Juventus. Il Parma sta per chiudere per Viviano, obiettivo in comune per Fiorentina e Sampdoria, si tratta del polacco della Roma Skorupski. Secondo la ‘Gazzetta ...

Campoccia (Udinese) : «Il futuro della Serie A è il canale di Lega» : Si apre l'ennesima settimana decisiva sul fronte diritti tv della Serie A: il vicepresidente dell'Udinese fa così il punto sulla situazione L'articolo Campoccia (Udinese): «Il futuro della Serie A è il canale di Lega» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B Ascoli - Cosmi : «Più teso di Udinese-Barcellona» : Ascoli PICENO - 'Ho vissuto la vigilia di questo doppio scontro con l'Entella con una tensione maggiore di quella di Udinese-Barcellona; sotto l'aspetto emotivo la sento di più perché ci giochiamo ...